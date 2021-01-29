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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56

Щекутьев сменил Кремлева на посту генсека Федерации бокса России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Исполком Федерации бокса России утвердил Кирилла Щекутьева на должность генерального секретаря организации, сообщает пресс-служба федерации.

Назначение состоялось в ходе отчетно-выборной конференции, прошедшей в четверг в онлайн-формате.

Ранее Щекутьев занимал должность заместителя генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу.

На новом для себя посту он сменил Умара Кремлева, который, как сообщалось, в декабре 2020 года был избран Международной ассоциации бокса (AIBA). После победы на выборах Кремлев заявил о планах сосредоточиться на работе в качестве главы AIBA и намерении покинуть пост генсека Федерации бокса России.

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