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Дзюба сыграл центрального защитника в товарищеском матче "Зенита"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенита" вынужденно сыграл в качестве центрального защитника команды в товарищеском матче против словацкой "Жилины" в Дубае во вторник.

Он вышел на поле, играя на позиции нападающего и уже на восьмой минуте поразил ворота соперника. В середине второго тайма, уже при счете 3:0, он был заменен, но через десять минут вернулся на поле – уже на позицию защитника.

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"Интересный опыт. Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулева (защитник "Зенита" - ИФ) что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул", - сказал после матча Дзюба, слова которого приводит пресс-служба "Зенита".

"Я уже лед наложил, снял все, а мне говорят: "В центре защиты сыграешь?" От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов", - рассказал футболист.

"Игра в защите - самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче - дорогого стоит. И атаку начать, (в которой) забили гол, - вообще прекрасно", - отметил он.

Итоговый счет – 5:0 в пользу "Зенита".

футбол Артем Дзюба

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