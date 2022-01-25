Замена фигуриста Коляды в составе сборной на ОИ связана с коронавирусом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Причиной замены российского фигуриста Михаила Коляды в составе сборной страны на зимнюю Олимпиаду-2022 является сданный им положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

"Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Все это время фигурист не тренировался и не катался вместе с своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда сдал ПЦР-тест, результат которого положительный", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-служба Олимпийского комитета России обнародовала состав отечественной команды, который примет участие в Олимпийских играх в Пекине. Сообщалось, что Коляду заменил Евгений Семененко.

26-летний Коляда является серебряным призером ОИ-2018 в Пхенчхане в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира-2018 в Милане. Помимо этого, он, в частности, выиграл золото-2021 в Осаке в командном турнире. В 2017, 2018 и 2021 годы Коляда выиграл золото чемпионата России.

Наивысшим достижением 18-летнего Семененко является золото командного ЧМ-2021.

С полным составом россиян на ОИ в Пекине можно ознакомиться здесь.