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ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022

Отечественную команду на Играх в Пекине представят 212 человек

ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022
Фото: Иван Писаренко/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав российской команды, которая примет участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В состав вошли 212 человек - 103 женщины и 109 мужчин.

В общей сложности Олимпийская делегация состоит из 461 представителя страны - помимо спортсменов это тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР, ФМБА.

Самая обширная заявка у хоккеистов. В мужской команде - 25 игроков, в женской - 23.

Подчеркивается, что некоторые федерации в последний момент внесли изменения в состав. Так, у фигуристов в мужском одиночном катании Евгений Семененко заменил Михаила Коляду. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о предоставлении нам двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

С полным составом россиян можно ознакомиться здесь.

В свете решений CAS, наложенных на российский спорт, отечественные спортсмены выступят на Играх-2022 под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна РФ в их честь будет звучать фрагмент из музыки Петра Чайковского.

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Олимпиада-2022

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