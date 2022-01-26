Поиск

Три участника сборной России по бобслею и скелетону подхватили ковид перед ОИ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В сборной России по бобслею и скелетону перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин выявлено три положительных теста на коронавирус, заявил тренер скелетонистов Денис Алимов.

"У троих там положительные тесты на коронавирус - ещё (Алексей) Пушкарёв и (Василий) Кондратенко. В скелетоне запасной - Евгений Рукосуев. Возможно, что он будет выступать: он прибыл на базу в Новогорск для прохождения тестирования на ковид. Ребята, которые сдали положительные тесты, находятся на самоизоляции в Сочи", - цитирует Алимова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось о положительных тестах на коронавирус у скелетониста Никиты Трегубова.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Хроника коронавируса. Январь.

19
В Пекине с 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры. В городе следуют политике "нулевой терпимости" к COVID-19, которая подразумевает введение локдаунов, ограничений на передвижение и массовое тестирование там, где выявили заражения коронавируса.24 января. В жилом доме в Гонконге ввели 5-дневную изоляцию для 2700 человек из-за вспышки омикрона.21 января. В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам.19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%. 7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Пекине с 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры. В городе следуют политике "нулевой терпимости" к COVID-19, которая подразумевает введение локдаунов, ограничений на передвижение и массовое тестирование там, где выявили заражения коронавируса.
Олимпиада-2022 коронавирус

Новости

ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022

ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022

Татьяна Кириенко стала новым генсеком Федерации бокса России

Татьяна Кириенко стала новым генсеком Федерации бокса России

Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open

Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open

Капризов набрал 100 очков в НХЛ

Капризов набрал 100 очков в НХЛ
Пандемия коронавируса

Китай в преддверии Олимпиады проверил 2 млн жителей столицы на COVID-19

Китай в преддверии Олимпиады проверил 2 млн жителей столицы на COVID-19

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Назван окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Россияне заняли второе место в эстафете на седьмом этапе КМ по биатлону

Россияне заняли второе место в эстафете на седьмом этапе КМ по биатлону

Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

Российские биатлонистки взяли серебро в эстафете в Антхольце

Российские биатлонистки взяли серебро в эстафете в Антхольце
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код