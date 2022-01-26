Три участника сборной России по бобслею и скелетону подхватили ковид перед ОИ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В сборной России по бобслею и скелетону перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин выявлено три положительных теста на коронавирус, заявил тренер скелетонистов Денис Алимов.

"У троих там положительные тесты на коронавирус - ещё (Алексей) Пушкарёв и (Василий) Кондратенко. В скелетоне запасной - Евгений Рукосуев. Возможно, что он будет выступать: он прибыл на базу в Новогорск для прохождения тестирования на ковид. Ребята, которые сдали положительные тесты, находятся на самоизоляции в Сочи", - цитирует Алимова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось о положительных тестах на коронавирус у скелетониста Никиты Трегубова.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.