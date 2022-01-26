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В Минспорте РФ сообщили об ограничениях на тренировках для участников ОИ-2022

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Министерство спорта сообщило о дополнительных мерах безопасности, введенных на федеральных спортивных базах, где проходит заключительный этап подготовки сборных команд Российской Федерации к Олимпийским и Паралимпийским зимним играм 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба ведомства.

Спортсмены и тренеры проходят тестирование на коронавирус за 48 часов до прибытия на базу. В течение 24 часов после заезда все члены сборной команды проходят ПЦР-тестирование, которое потом проводится ежедневно.

Члены сборной команды и сопровождающие лица размещаются в одноместные номера. Для размещения членов одной команды рекомендуется выделение отдельного корпуса, этажа, крыла здания с отдельным входом.

До получения отрицательного результата тестирования члены сборной команды и сопровождающие лица не должны покидать свои номера. При получении отрицательных тестов разрешается посещать столовую, тренировочные площадки и другую спортивную инфраструктуру.

Спортсмены и тренеры с положительными результатами (без признаков инфекционного заболевания) не допускаются до тренировочного процесса, изолируются в выделенные помещения с режимом по типу "обсерватора".

Членов сборных команд с положительными результатами, которые не нуждаются в стационарном лечении (при отсутствии условий изоляции на территории спортивной базы), по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации возможно направлять в организованные на территории субъекта Российской Федерации обсерваторы.

Спортсмены и тренеры с признаками инфекционного заболевания изолируются, при возможности - в условиях стационара.

Лица без признаков заболевания, находившиеся в контакте с заболевшими, изолируются на срок не менее семи дней и допускаются до тренировочного процесса только при наличии трех отрицательных ПЦР-тестов, проведенных с интервалом не менее 24 часов.

Регламент усиливает меры транспортной логистики. За каждой сборной закрепляется специально выделенный транспорт, который доставляет команду от места проживания до тренировочной площадки и обратно. Обработка контактных поверхностей в салоне проводится после каждого рейса с применением дезинфицирующих средств.

Персонал базы работает в вахтовом режиме без возможности выхода за пределы территории, за исключением выполнения трудовых обязанностей, связанных с тренировочным процессом. Допуск работников перед началом "вахты" осуществляется только при условии отрицательного ПЦР-теста, проведенного не ранее 48 часов до работы и последующего ежедневного тестирования. Персонал допускается до работы при наличии сведений о законченной вакцинации против COVID-19 и/или перенесённом заболевании за последние шесть месяцев.

Регламент устанавливает требования при организации отлета сборных команд в Пекин. В аэропорту создаются условия для исключения (минимизации) контакта сборной команды с другими пассажирами, предусматривается "зеленый коридор".

На всем протяжении пути следования сборной команды (как внутри страны, так и при выполнении международного рейса) строго соблюдается масочный режим со сменой маски каждые два часа, а также проводится обработка рук кожными антисептиками каждые два часа.

Зимняя Олимпиада в Пекине 2022 года пройдет с 4 по 20 февраля.

Минспорт РФ

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