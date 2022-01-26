Петр Фрадков стал председателем попечительского совета ВФЛА
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Состоялось первое собрание попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает пресс-служба ВФЛА. Его главой избран председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
В состав попечительского совета ВФЛА также входят: председатель совета директоров промышленно-финансовой группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, генеральный директор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, ректор МГУ Виктор Садовничий.
Всероссийская федерация легкой атлетики в настоящий момент находится на пути восстановления полноправного членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). В марте 2021 года Совет World Athletics единогласно утвердил Стратегический план восстановления ВФЛА в World Athletics и Дорожную карту, работа по выполнению отмеченных там критериев находится на завершающем этапе.