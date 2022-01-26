Поиск

Петр Фрадков стал председателем попечительского совета ВФЛА

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Состоялось первое собрание попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает пресс-служба ВФЛА. Его главой избран председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков

В состав попечительского совета ВФЛА также входят: председатель совета директоров промышленно-финансовой группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, генеральный директор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Всероссийская федерация легкой атлетики в настоящий момент находится на пути восстановления полноправного членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). В марте 2021 года Совет World Athletics единогласно утвердил Стратегический план восстановления ВФЛА в World Athletics и Дорожную карту, работа по выполнению отмеченных там критериев находится на завершающем этапе.

ВФЛА

Новости

Евгения Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Евгения Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыграв два сета и матчбол

Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыграв два сета и матчбол

ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022

ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022

Татьяна Кириенко стала новым генсеком Федерации бокса России

Татьяна Кириенко стала новым генсеком Федерации бокса России

Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open

Надаль стал первым полуфиналистом Australian Open

Капризов набрал 100 очков в НХЛ

Капризов набрал 100 очков в НХЛ
Пандемия коронавируса

Китай в преддверии Олимпиады проверил 2 млн жителей столицы на COVID-19

Китай в преддверии Олимпиады проверил 2 млн жителей столицы на COVID-19

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Назван окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Россияне заняли второе место в эстафете на седьмом этапе КМ по биатлону

Россияне заняли второе место в эстафете на седьмом этапе КМ по биатлону
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код