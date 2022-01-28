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Игрока "Спартака" обвинили в сексуальном насилии во время карьеры в НХЛ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывшему нападающему клуба НХЛ "Ванкувер" канадцу Джейку Виртанену, ныне играющему в КХЛ за "Спартак", предъявили обвинения в сексуальном насилии, сообщает TSN.

Обвинение выдвинуто после расследования инцидента, произошедшего в 2017 году. Тогда канадец финского происхождения защищал цвета "Ванкувера". Само расследование было инициировано лишь в мае 2021 года после обращения предполагаемой жертвы, которой сейчас 23 года.

В связи с этим, Виртанен покинул клуб и в НХЛ больше не играл, а "Ванкувер" выступил с заявлением, в котором говорится, что немедленно расстался с хоккеистом, как только было начато расследование.

25-летний Виртанен провел в НХЛ 317 матчей, в которых набрал 100 (55+45 по системе "гол+пас") очков. С нынешнего сезона он играет за "Спартак", в 36 матчах набрал 16 (7+9) очков.

В январе сообщалось, что ныне выступающий за ярославский "Локомотив" экс-игрок НХЛ американец Рид Буше признал себя виновным в изнасиловании 12-летней девочки в США в 2011 году. При этом ему удалось избежать тюремного заключения сроком от 25 лет до пожизненного.

хоккей НХЛ

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