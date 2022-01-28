Фанаты ФК "Рубин" присоединились к протестующим против введения Fan ID

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Фанаты футбольного клуба "Рубин" выступили против введения Паспорта болельщика, сообщается в заявлении, размещенном в аккаунте болельщиков казанского клуба в инстаграме.

"Мы, активные фанаты казанского "Рубина", приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а, следовательно, и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки", - говорится в заявлении.

Ранее против Fan ID выступили болельщики московского "Спартака" и петербургского "Зенита", а также ряда других команд.

В декабре 2021 года сообщалось, что Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет оформлять паспорт болельщика на портале Госуслуг и регламентирует использование таких документов для доступа на спортивные соревнования.

Закон был разработан Минцифры России. Он впервые вводит в отраслевой закон "О физической культуре и спорте в РФ" понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника спортивных соревнований, а также их организаторов. Информация о таких документах будет храниться в информационной системе идентификации болельщиков, оператором которой будет выступать Минцифры.

Купить билет на эти соревнования можно будет "при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации". Паспорта болельщиков понадобятся на входе на стадион и на трибуну.

Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Если говорить о чемпионате России по футболу, закон коснется сезона-2022/23 и последующих за ним.

Между тем, соревнования, на которых может использоваться Fan ID, будут определяться правительством РФ.

Паспорт болельщика ранее применялся в России на Кубке Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.