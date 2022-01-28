Российская биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российская биатлониста Ольга Подчуфарова завершила выступления в профессиональном спорте.

"Я хотела бы сказать, что сегодняшней гонкой я очень радостно завершу свою профессиональную карьеру", - сказала, обращаясь к публике, Подчуфарова во время выставочной "Гонки звезд" в Москве.

"Спасибо всем, кто на протяжении многих лет болел и переживал за меня. Также хочу выразить огромную благодарность всем тренерам, с которыми я работала когда-либо; конечно же, Федерации биатлона Москвы, Союзу биатлонистов России, потому что это были очень яркие спортивные годы в моей жизни", - объявила спортсменка.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира.