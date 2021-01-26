Подчуфарова решила вернуться в сборную РФ из-за проблем с паспортом Словении

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, планировавшая выступать за сборную Словении, заявила, что ей не удалось получить словенский паспорт.

"Так сложились обстоятельства, что теперь я возвращаюсь домой, в Россию. Никто из двух сторон не ждал такого исхода. Но, не вдаваясь в подробности, внутренние законы ЕС не позволяют мне завершить процедуру оформления гражданства, а значит, перспектива выступлений в составе этой страны обнулилась", - написала спортсменка в инстаграме.

"Вся эта история была для меня большим вызовом, я видела в этом эксперимент, своё развитие и дальнейший рост. Конечно, сложившиеся обстоятельства стали ударом под дых и для меня, и для словенской спортивной федерации, потому что изначальные перспективы были совсем иные", - добавила она.

Она подчеркнула, что "поставила на кон абсолютно все, и это самое "абсолютно все" с крахом провалилось".

Подчуфарова заявляет о желании, несмотря на обстоятельства, прогрессировать. "Поэтому я буду продолжать спортивную карьеру в России", - написала она.

Спортсменка пообещала приложить все усилия, "чтобы снова квалифицироваться в команду и вернуться на международную арену в следующем году".

О скорой смене спортивного гражданства Подчуфарова заявляла осенью 2019 года. При этом по окончании сезона-2017/18 биатлонистка объявила о завершении карьеры. Однако в 2019 году стало известно, что она решила вернуться в профессиональный спорт.

Подчуфарова в составе сборной России трижды выступала на чемпионатах мира (в 2015, 2016 и 2017 годах), на ЧМ-2017 завоевала бронзу в смешанной эстафете.