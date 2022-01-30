Игрока "Манчестер Юнайтед" Гринвуда арестовали по обвинению в изнасиловании

Мейсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед". Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Форварда "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда арестовали по обвинению в избиении и изнасиловании бывшей девушки Харриет Робсон. Об этом сообщает BBC News.

В полиции Большого Манчестера заявили, что о данном факте стало известно благодаря "изображениям и видео в социальных сетях", опубликованных экс-подругой футболиста. Она сообщила о применении к ней физического насилия со стороны Гринвуда. Полиция подтвердила, что Гринвуд арестован и остается под стражей для допроса. Расследование продолжается.

В футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" заявили, что игрок отстранен от тренировок и матчей до выяснения обстоятельств. В клубе заявили, что "не потворствуют насилию любого рода", и были проинформированы об обвинениях Харриет Робсон в социальных сетях, но не будут давать дальнейших комментариев до тех пор, пока "факты не будут установлены".

Ранее бывшая девушка игрока модель Харриет Робсон обвинила Мейсона Гринвуда в том, что он избивал и насиловал ее. Она продемонстрировала в соцсетях доказательства.