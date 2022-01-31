Российский гроссмейстер Чигаев завоевал "Кубок тигра" на турнире во Владивостоке

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Победителем международного шахматного турнира на "Кубок Тигра", накануне завершившемся во Владивостоке, стал российский гроссмейстер Максим Чигаев, сообщает пресс-служба оргкомитета.

"Чигаев лидировал от старта и до финиша, выиграл по заказу партию последнего тура у сильного соперника, ну а потом сразил один на один лучшего из конкурентов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, восемь шахматистов разыграли призовой фонд в 1 млн рублей, причем вознаграждение получат все участники турнира.

В "Кубке Тигра" принимали участие: троекратный чемпион Узбекистана по шахматам Нодирбек Яккубоев, российский гроссмейстер, победитель олимпиады в составе сборной РФ - Максим Чигаев, вундеркинд и чемпион мира среди молодежи до 16 лет из Индии Раунак Садвани, а также тренер молодежной сборной России по шахматам, гроссмейстер Таджикистана Фаррух Амонатов. Дальневосточные регионы представили чемпион Приморья Данила Сутормин, чемпион Хабаровска Олег Рычков, гроссмейстер и многократный чемпион дальневосточных турниров Жамсаран Цыдыпов из Бурятии и чемпион Благовещенска Владимир Смыслов. Онлайн-трансляцию игры посмотрели 30 тыс. человек.

Турнир стал первым событием, приуроченным к II Международному форуму по сохранению тигра, который состоится 5 сентября 2022 года, в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 5-8 сентября на острове Русский во Владивостоке. 5 сентября, в первый день форума, пройдет II Международный форум по сохранению популяции тигра. Ожидается, что его участниками станут более 600 человек. Например, планируется пригласить глав 13 стран, в которых обитают тигры.