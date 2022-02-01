В ОКР настроились как минимум на 30 медалей россиян на ОИ-2022

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены способны завоевать на зимней Олимпиаде в Пекине как минимум 30 медалей, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"У нас есть собственная статистика результатов российских спортсменов в межолимпийском цикле. Выступали наши очень успешно: было завоевано рекордное количество чемпионских титулов. Поэтому определенный оптимизм присутствует. Другое дело, что не все соревнования удалось провести, не на всех смогли выступить сильнейшие. Это вносит в прогнозы определенную погрешность. Что касается нашего видения, российская команда способна достичь результата в 30 медалей, и на эту цифру мы будем ориентироваться", - цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Комитет со ссылкой на статистическое агентство Gracenote предполагает, что Команда ОКР сможет завоевать в Пекине 32 медали, в том числе 11 золотых, и занять второе место в неофициальном командном зачете.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по20 февраля. Российские спортсмены выступят не как сборная России, а как команда Олимпийского комитета России и под флагом ОКР в связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года Спортивным арбитражным судом (CAS). В качестве музыкальной композиции на протокольных мероприятиях и во время церемонии награждения, как и во время Олимпиады в Токио, будет использоваться мелодия из концерта №1 для фортепиано с оркестром П.И.Чайковского, которая заменит гимн РФ.

В Пекин на участие в Играх-2022 отправились 213 спортсменов (109 мужчин и 104 женщины), которые представляют 27 регионов страны. Общая численность российской делегации составляет 461 человек, включая тренеров, персонал сборных, сотрудников ОКР, а также представителей медицинского штаба Федерального медико-биологического агентства.