Сборная России по мини-футболу сыграет с Украиной в полуфинале чемпионата Европы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по мини-футболу обыграла соперников из Грузии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах.

Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:1. Победу сборной России принесли голы Артема Ниязова (22-я минута) и Ивана Чишкала (28, 40). В составе Грузии отличился Бруно Бранко (24).

Соперником россиян в полуфинальной встрече, которая состоится 4 февраля, станет команда Украины, ранее обыгравшая Казахстан (5:3).

Во втором полуфинале действующий чемпион Европы Португалия встретится с победителем матча между Испанией и Словакией.

Турнир проходит с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене.