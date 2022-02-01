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Сборная России по мини-футболу сыграет с Украиной в полуфинале чемпионата Европы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по мини-футболу обыграла соперников из Грузии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах.

Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:1. Победу сборной России принесли голы Артема Ниязова (22-я минута) и Ивана Чишкала (28, 40). В составе Грузии отличился Бруно Бранко (24).

Соперником россиян в полуфинальной встрече, которая состоится 4 февраля, станет команда Украины, ранее обыгравшая Казахстан (5:3).

Во втором полуфинале действующий чемпион Европы Португалия встретится с победителем матча между Испанией и Словакией.

Турнир проходит с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене.

мини-футбол Украина

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