Назван состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом спортсменов, которые примут участие в смешанной эстафете в рамках Игр-2022 в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в состав попали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Гонка запланирована на 5 февраля.

В светел решений CAS, датированных декабрем 2020 года, россияне на ОИ в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России.