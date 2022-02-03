Останкинскую телебашню подсветят в честь открытия Олимпиады в Пекине

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Праздничная подсветка в дни проведения зимних Олимпийских игр в Пекине будет включена на Останкинской и других телебашнях России, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"4 февраля, с 00 часов, на медиафасадах Останкинской телебашни появится видео-открытка в поддержку российских спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх. В 17 часов 4 февраля в честь открытия Олимпиады и в знак поддержки Команды ОКР Останкинская телебашня включит праздничную подсветку", - говорится в сообщении РТРС.

Олимпийская видео-открытка будет транслироваться на фасадах телебашни все 17 дней проведения XXIV Олимпийских зимних игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Также праздничный сценарий подсветки в честь Олимпиады будет включен и на телебашнях РТРС в других городах страны.