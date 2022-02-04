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Председатель КНР Си Цзиньпин объявил Игры-2022 открытыми

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин объявил Олимпийские игры-2022 в Пекине открытыми.

Церемония открытия проходит на пекинской арене "Птичье гнездо". Выступлению главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и председателя КНР предшествовал парад атлетов с участием делегаций 91 стран. Сборная России прошла под 46-м порядковым номером.

Российские атлеты в свете санкций CAS выступят под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна РФ в их честь будет звучать фрагмент из музыки Петра Чайковского.

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