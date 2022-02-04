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Баскетболисты ЦСКА обыграли немецкую "Альбу" в Евролиге

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА нанес поражение берлинской "Альбе" в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Результат встречи в Москве - 91:72 (22:15, 25:22, 19:19, 22:16). Лучшим игроком поединка стал сербский центровой ЦСКА Никола Милутинов, набравший 21 очко.

Армейцы в турнирной таблице регулярного чемпионата идут на пятом месте (14 побед, 9 поражений). "Альба" опустилась с 15-й на 16-ю позицию (7-16).

ЦСКА является четырехкратным чемпионом Евролиги.

баскетбол Евролига

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