Баскетболисты ЦСКА обыграли немецкую "Альбу" в Евролиге
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА нанес поражение берлинской "Альбе" в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Результат встречи в Москве - 91:72 (22:15, 25:22, 19:19, 22:16). Лучшим игроком поединка стал сербский центровой ЦСКА Никола Милутинов, набравший 21 очко.
Армейцы в турнирной таблице регулярного чемпионата идут на пятом месте (14 побед, 9 поражений). "Альба" опустилась с 15-й на 16-ю позицию (7-16).
ЦСКА является четырехкратным чемпионом Евролиги.