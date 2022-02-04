Казанский УНИКС на выезде обыграл "Жальгирис" в Евролиге
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб УНИКС (Казань) нанес поражение соперникам из "Жальгириса" (Каунас, Литва) в 25-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
Игра, проходившая в Каунасе в пятницу, закончилась со счетом 76:67 (24:26, 21:13, 18:15, 13:13). Самым результативным игроком встречи стал американский защитник хозяев Лоренцо Браун, набравший 19 очков.
УНИКС до этого поединка проиграл три матча подряд. В турнирной таблице команда из столицы Татарстана поднялась на шестое место (13 побед, 10 поражений).
"Жальгирис" является аутсайдером соревнования и занимает последнее 18-е место (3-18).