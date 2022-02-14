В Кремле нацелились на то, что на следующих ОИ россияне выступят под флагом РФ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия является ответственным участником олимпийского движения, поэтому рассчитывает поехать на следующую Олимпиаду со всей национальной атрибутикой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление члена Международного Олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда, призвавшего РФ пропустить несколько Олимпийских игр, чтобы взять под контроль ситуацию с допингом.

"Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства. Вы знаете, что мы выступаем без флага и гимна. Это заключительная Олимпиада, когда такая практика применяется", - сказал Песков.

"Мы надеемся, что уже со следующего олимпийского цикла мы выйдем в нормальный полноценный национальный режим участия", - отметил Песков.

По его словам, "Россия всегда была ответственным членом олимпийской семьи, Россия полностью сохраняет приверженность идеям олимпизма".

На Олимпиаде-2018 россияне в свете допингового скандала выступили под нейтральным флагом и в усеченном составе.

В декабре 2020 года CAS вынес новый вердикт в отношении российского спорта, запрещающий спортсменам из РФ в течение двух лет выступать на ОИ и чемпионатах мира под флагом РФ. Эта опция уже была применена, в частности, на Игрх-2020 в Токио и на проходящей в настоящий момент Олимпиаде-2022 в Пекине.

Следующие Игры - летние - пройдут в 2024 году в Париже.