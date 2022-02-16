ПСЖ обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В параллельном матче "Манчестер Сити" разгромил "Спортинг"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) нанесли поражение соперникам из испанского "Реала" (Мадрид) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Париже завершилась со счетом 1:0. Победу ПСЖ принес гол Килиана Мбаппе, забитый в добавленное время на 94-й минуте.

На 62-й минуте вратарь "Реала" Тибо Куртуа отразил удар с пенальти игрока парижского клуба Лионеля Месси.

В параллельном матче, который проходил в Лиссабоне, английский "Манчестер Сити" со счетом 5:0 обыграл португальский "Спортинг".

Дубль в составе "Манчестер Сити" оформил Бернарду Силва (17-я и 44-я минуты), кроме того отличились Рияд Марез (7), Фил Фоден (32) и Рахим Стерлинг (58).

На 51-й минуте Силва оформил хет-трик, однако арбитр отменил гол, зафиксировав положение "вне игры".

Ответные матчи пройдут 9 марта в Мадриде и Манчестере соответственно.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.