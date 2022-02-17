"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в плей-офф Лиги Европы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" и итальянского "Наполи" не определили победителя в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 1:1. В составе "Наполи" отличился Петр Зелиньски (29-я минута). "Барселона" сравняла счет благодаря голу Феррана Торреса (59, с пенальти).

Ответный матч пройдет 24 февраля в Неаполе.

В первом раунде плей-офф Лиги Европы играют команды, ставшие третьими на групповом этапе Лиги чемпионов и вторыми на групповом этапе Лиги Европы. Победители этих пар в 1/8 финала сыграют с победителями групп Лиги Европы.

"Барселона" попала в плей-офф Лиги Европы после того, как впервые с 2003 года не смогла преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

От России в плей-офф турнира принимают участие две команды – "Спартак", автоматически вышедший в 1/8 финала как победитель своей группы в ЛЕ, и "Зенит", играющий в первом раунде против испанского "Бетиса".