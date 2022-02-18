Россияне в полуфинале олимпийского хоккейного турнира сыграют со шведами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты команды Олимпийского комитета России (ОКР) встретятся в пятницу в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пекине со сборной Швеции.

В четвертьфинале сборная ОКР обыграла команду Дании (3:1), а шведы нанесли поражение канадцам (2:0). В рамках олимпийского хоккейного турнира на групповом этапе россияне переиграли команду Швейцарии (1:0), Данию (2:0), уступили Чехии в овертайме (5:6).

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.