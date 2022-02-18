Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программа  Россия Россия ЯпонияПодробнееКонькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее

Россияне в полуфинале олимпийского хоккейного турнира сыграют со шведами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты команды Олимпийского комитета России (ОКР) встретятся в пятницу в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пекине со сборной Швеции.

В четвертьфинале сборная ОКР обыграла команду Дании (3:1), а шведы нанесли поражение канадцам (2:0). В рамках олимпийского хоккейного турнира на групповом этапе россияне переиграли команду Швейцарии (1:0), Данию (2:0), уступили Чехии в овертайме (5:6).

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.

ОКР Хоккей Россия Швеция

Новости по теме

Новости

CAS заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой после обеда с ее дедушкой

CAS заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой после обеда с ее дедушкой

"Зенит" проиграл "Бетису" в первом матче плей-офф Лиги Европы

"Зенит" проиграл "Бетису" в первом матче плей-офф Лиги Европы
Олимпиада-2022

Россияне завоевали по одной золотой и серебряной медали на ОИ в четверг

Россияне завоевали по одной золотой и серебряной медали на ОИ в четверг
Олимпиада-2022

Щербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертой

Щербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертой
Олимпиада-2022

ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022
Олимпиада-2022

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ
Олимпиада-2022

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

"Ливерпуль" обыграл миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Олимпиада-2022

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию
Олимпиада-2022

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код