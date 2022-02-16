Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею завоевала путевку в 1/2 финала олимпийского турнира в Пекине.

В четвертьфинале россияне нанесли поражение датчанам со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

У победителей отличились Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35) и Вячеслав Войнов (56). Передачи на первые два гола отдал Никита Гусев, а на третий - Вадим Шипачев. Двадцатилетний нападающий Арсений Грицюк выступил ассистентом второй и третьей шайб.

Единственную шайбу в составе команды Дании оформил Франс Нильсен (23).

Сборные уже встречались на групповом этапе Игр-2022 в Пекине. Тогда победа также была за командой ОКР (2:0). В стартовом матче группового этапа россияне переиграли команду Швейцарии (1:0), а на заключительной стадии уступили Чехии в овертайме (5:6).

Теперь россиянам предстоит полуфинальный матч, который запланирован на 18 февраля. Соперник отечественной команды пока не известен, он будет выявлен по рейтингу оставшихся участников турнира.

Ранее в этот игровой день сборная США уступила команде Словакии (2:3) в серии послематчевых буллитов и завершила выступление на ОИ. Словацкие хоккеисты сыграют в полуфинале. Соперник также станет известен позднее.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.