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Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию
Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В матче 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине сборная Швеции нанесла поражение команде Канады.

Итоговый счет встречи - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу Швеции. Шайбы забросили Лукас Вальмарк (51-я минута) и Антон Ландер, который забил в пустые ворота (59).

Теперь Швецию ожидает полуфинал, где она встретится 18 февраля с командой Олимпийского комитета России (ОКР), которая на стадии четвертьфинала одержала победу над сборной Дании (3:1).

Также в этот соревновательный день сборная Словакии нанесла поражение США в серии послематчевых буллитов (3:2), а Финляндия уверено обошла команду Швейцарии (5:1). Победители этих встреч тоже сойдутся 18 февраля в полуфинале.

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