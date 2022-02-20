Российский теннисист Рублев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящем в Марселе (Франция).

Результат встречи - 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Рублева.

Рублев является седьмой ракеткой мира. Оже-Альяссим в рейтинге АТР занимает девятое место.

Кроме Рублева от России в турнире приняли участие Аслан Карацев и Роман Сафиуллин, который в полуфинале уступил Оже-Альяссиму.

В 2021 году турнир в Марселе выиграл россиянин Даниил Медведев.

Соревнование в Марселе относится к категории АТР-250, его призовой фонд составляет более 545 тысяч евро. Победитель получает свыше 58 тысяч евро и 250 очков в зачет рейтинга АТР.