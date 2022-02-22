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Умер бывший хоккеист московского "Динамо" Александр Юдин

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В возрасте 52 лет ушел из жизни бывший игрок московского хоккейного клуба "Динамо" Александр Юдин, сообщает пресс-служба ХК.

"Ушел из жизни член Зала славы московского "Динамо", один из ярчайших игроков конца 80-х и 90-х годов Александр Юдин", - говорится в сообщении.

"Хоккейный Клуб "Динамо" Москва выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Александра Юдина… Мы скорбим вместе с вами...", - отмечается в тексте сообщения.

Юдин - чемпион мира среди молодежи, двукратный чемпион СССР, чемпион СНГ, абсолютный чемпион России, обладатель кубка МХЛ.

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