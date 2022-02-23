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"Челси" победил "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" победил "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Челси" на своем стадионе нанес поражение французскому "Лиллю" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Матч, состоявшийся в Лондоне на арене "Стэмфорд Бридж", завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Кай Хаверц (8 минута) и Кристиан Пулишич (63). Ответный поединок пройдет во Франции 16 марта.

В другой встрече 1/8 финала итальянский "Ювентус" на выезде сыграл вничью с испанским "Вильярреалом" - 1:1. За гостей из Турина отличился Душан Влахович (1). За хозяев гол забил Дани Парехо (66). Ответная встреча состоится 16 марта в Италии.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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