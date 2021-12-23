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Штраф за нелегальную продажу билетов на финал ЛЧ в Петербурге составит от 50 тыс. рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, направленный на создание правовых основ для комплексной реализации гарантий, данных УЕФА для обеспечения проведения финального матча Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба Ассоциации юристов России (АЮР).

"Финал должен пройти в Санкт-Петербурге. Планируется распространить на правовые отношения по его организации те же нормы, что действовали в период проведения в России чемпионата мира по футболу", - заявил "Интерфаксу" председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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Также предполагается установить административную ответственность за нелегальную продажу билетов на финальный матч.

"Санкции будут аналогичные тем, что действовали во время чемпионата мира. За реализацию входных билетов без заключения соответствующего договора с UEFA гражданам будут грозить штрафы в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей. Для юридических лиц предусматривается наказание - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - пояснил председатель правления АЮР.

Он подчеркнул, что реализация поддельных входных билетов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до полутора миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

"Поправки к Налоговому кодексу предусматривают целый ряд налоговых льгот. В частности, иностранные граждане, задействованные в мероприятиях по подготовке и проведению финального матча, получат налоговые льготы по уплате налога на доходы физических лиц. Футбольные клубы - участники матча - освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций", - резюмировал Груздев.

Финальный матч крупнейшего клубного турнира Старого света пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

футбол Лига чемпионов УЕФА Санкт-Петербург

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