Штраф за нелегальную продажу билетов на финал ЛЧ в Петербурге составит от 50 тыс. рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, направленный на создание правовых основ для комплексной реализации гарантий, данных УЕФА для обеспечения проведения финального матча Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба Ассоциации юристов России (АЮР).

"Финал должен пройти в Санкт-Петербурге. Планируется распространить на правовые отношения по его организации те же нормы, что действовали в период проведения в России чемпионата мира по футболу", - заявил "Интерфаксу" председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Также предполагается установить административную ответственность за нелегальную продажу билетов на финальный матч.

"Санкции будут аналогичные тем, что действовали во время чемпионата мира. За реализацию входных билетов без заключения соответствующего договора с UEFA гражданам будут грозить штрафы в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей. Для юридических лиц предусматривается наказание - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - пояснил председатель правления АЮР.

Он подчеркнул, что реализация поддельных входных билетов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до полутора миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

"Поправки к Налоговому кодексу предусматривают целый ряд налоговых льгот. В частности, иностранные граждане, задействованные в мероприятиях по подготовке и проведению финального матча, получат налоговые льготы по уплате налога на доходы физических лиц. Футбольные клубы - участники матча - освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций", - резюмировал Груздев.

Финальный матч крупнейшего клубного турнира Старого света пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.