"Ливерпуль" обыграл миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Ливерпуля" победили итальянский "Интер" (Милан) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля". Первый мяч забил Роберто Фирмино, точно замкнув навес с углового на 75-й минуте. Еще один гол оформил Мохамед Салах (83-я минута).

Во втором матче игрового дня австрийский "Зальцбург" на своем поле сыграл вничью с "Баварией" (Мюнхен), результат встречи - 1:1.

Голом в составе австрийской команды отметился Чуквубуйке Адаму (21-я минута). Адаму вышел на поле на 12-й минуте матча, заменив травмированного Ноа Окафора. "Бавария" сравняла счет на 90-й минуте благодаря голу Кингсли Комана.

Ответные матчи пройдут 8 марта в Ливерпуле и Мюнхене соответственно.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.