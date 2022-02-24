Поиск

В ПКР заявили, что участие россиян в Паралимпиаде идет в плановом режиме

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Подготовка россиян к участию в Паралимпиаде в Пекине проходит в плановом режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПКР.

"Подготовка команды проходит в штатном режиме. В китайских Паралимпийских деревнях работают наши специалисты. Основная часть персонала, а также команды по горнолыжному спорту, сноуборду и следж-хоккею прилетят в Пекин 25 февраля", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спортсмены команды ПКР уже прибывают в Пекин. Паралимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 13 марта.

Паралимпиада Пекин

Новости

Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

"Челси" победил "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" победил "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Российский теннисист Рублев выиграл турнир в Марселе

Российский теннисист Рублев выиграл турнир в Марселе
Олимпиада-2022

Олимпийские игры в Пекине официально завершились

Олимпийские игры в Пекине официально завершились
Олимпиада-2022

Лыжник Большунов пронес флаг команды ОКР на закрытии Игр в Пекине

Олимпиада-2022

Россияне установили национальный рекорд на Играх-2022. Обобщение

Россияне установили национальный рекорд на Играх-2022. Обобщение
Олимпиада-2022

Россия заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады

Россия заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады
Олимпиада-2022

Россия проиграла Финляндии в финале Олимпиады

Россия проиграла Финляндии в финале Олимпиады
Олимпиада-2022

Назван состав сборной России по хоккею на финал ОИ против Финляндии

Олимпиада-2022

Финляндия - Россия. Онлайн

Финляндия - Россия. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код