В ПКР заявили, что участие россиян в Паралимпиаде идет в плановом режиме

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Подготовка россиян к участию в Паралимпиаде в Пекине проходит в плановом режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПКР.

"Подготовка команды проходит в штатном режиме. В китайских Паралимпийских деревнях работают наши специалисты. Основная часть персонала, а также команды по горнолыжному спорту, сноуборду и следж-хоккею прилетят в Пекин 25 февраля", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спортсмены команды ПКР уже прибывают в Пекин. Паралимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 13 марта.