УЕФА проведет экстренное заседание из-за ситуации вокруг России и Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) анонсировал проведение экстренного заседания исполкома организации в связи с ситуацией вокруг России и Украины, сообщает пресс-служба организации.

Заседание запланировано на 25 февраля.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. В связи с этим на Украине было введено военное положение, а чемпионат страны по футболу пришлось приостановить.