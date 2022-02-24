МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет выразил осуждение действиям России, нарушившей олимпийское перемирие, которое действует во время Олимпийских и Паралимпийских игр.

"Международный олимпийский комитет (МОК) решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством. Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств-членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр (13 марта - ИФ)" - говорится в заявлении МОК, которое распространила в четверг его пресс-служба.

"После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества на Украине. Он создал специальную группу для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам Олимпийского сообщества на Украине", - говорится в сообщении.

О начале военной операции РФ в Донбассе стало известно ранее в четверг.