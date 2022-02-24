СМИ сообщили о готовности УЕФА перенести финал ЛЧ из Петербурга

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг заявил о готовности перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга из-за ситуации вокруг Украины.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает в четверг Associated Press.

Ранее стало известно, что УЕФА запланировал на пятницу проведение экстренного заседания исполкома организации. О том, вокруг каких потенциальных решений будет вестись заседание, в УЕФА не сообщили, уточнив лишь, что поводом для мероприятия стала ситуация вокруг Украины.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 запланирован на 28 мая нынешнего года. Изначально Петербург должен был принять финал ЛЧ в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса УЕФА пошел на перестановки, в результате российский город провел решающий матч главного клубного турнира Европы уже в рамках следующего сезона.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. В связи с этим на Украине было введено военное положение, а чемпионат страны по футболу пришлось приостановить..