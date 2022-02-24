Эстонский БК "Калев" объявил о выходе из Единой лиги ВТБ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб "Калев" выразил несогласие с политикой России в отношении Украины и вышел из числа участников Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба эстонской команды.

"В связи с военной агрессией России на Украине БК "Калев" прекращает свое членство в Единой лиге ВТБ. Команда категорически против любых военных действий и не считает правильным продолжать играть в Единой лиге ВТБ", - говорится в заявлении.

"В спортивном плане последние 12 лет участия в Лиге дали игрокам и клубу ценную возможность испытать себя на более высоком уровне, но нынешняя ситуация и агрессия со стороны России неприемлемы", - отмечается там же.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. В связи с этим на Украине было введено военное положение, а чемпионат страны по футболу пришлось приостановить.