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ВТБ передал акции ФК "Динамо" обществу "Динамо"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо", говорится в сообщении российского банка.

В течение минувших трех лет ВТБ осуществлял комплексную, многофункциональную трансформацию всех базовых управленческих, спортивных, финансово-экономических, правовых и организационных процессов в клубе, говорится в сообщении.

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"За это время профильными специалистами была создана и запущена эффективная модель менеджмента клуба, сформирован отвечающий самым высоким требованиям кадровый состав, полностью выстроено спортивное направление, связанное с главной командой, обеспечено финансирование академии "Динамо" имени Льва Яшина, на новый уровень выведены такие направления, как коммерция, маркетинг, коммуникационная и медийная составляющие", - отмечается в сообщении.

Ключевая миссия инвестиционной группы ВТБ завершена, футбольный клуб обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития, объявил банк.

В заявлении банка также подчеркивается, что передача акций футбольного клуба никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО "Динамо" обеспечит работу ФК "Динамо" в полном объеме, говорится в заявлении.

"Динамо" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Передача акций клуба фактически выводит его из-под санкционного удара при попадании в блокирующие списки его теперь уже бывшего владельца, ВТБ. В 2016 году ВТБ уже передавал акции "Динамо" одноименному обществу, оставаясь главным спонсором ФК, но затем вернул контроль над клубом себе.

Ранее под санкции США попал футбольный клуб ЦСКА, владельцем которого является госкорпорация ВЭБ, внесенная в "черный список" Минфина США.

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