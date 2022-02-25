"Йокерит" отказался от участия в плей-офф КХЛ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Финский "Йокерит" отказывается от выступлений в матчах плей-офф в рамках сезона Континентальной хоккейной лиги-2021/22, заявил генеральный менеджер ХК Яри Курри.

"Моя позиция по поводу окончания сезона была ясна еще утром в четверг. Однако, в соответствии с политикой КХЛ, я должен был вести переговоры с лигой. Вот почему мы, к сожалению, можем сообщить об этом только сейчас", - приводит слова Курри пресс-служба "Йокерита".

"Мир сейчас переживает действительно трудные времена. Все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации. Мы надеемся, что мирное решение ситуации будет найдено в ближайшее время", - отметил руководитель клуба.

В первом раунде плей-офф "Йокерит" должен был сыграть с московским "Спартаком".