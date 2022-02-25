Глава РФС назвал политизированным решение УЕФА о переносе финала ЛЧ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз не поддерживает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести финальный матч Лиги чемпионов 2022 года из Санкт-Петербурга в Париж, заявил президент РФС Александр Дюков.

"Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа "спорт вне политики", и, таким образом, не может поддержать это решение", - цитирует пресс-служба РФС Дюкова.

Исполком УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов 2022 года из Санкт-Петербурга в Париж в связи с началом военной операции РФ на Украине. Дата проведения матча останется без изменений - 28 мая.