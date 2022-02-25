Оргкомитет финала ЛЧ в Петербурге не будет судиться с УЕФА из-за переноса

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Оргкомитет финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не будет подавать иск к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после переноса игры из-за условий контракта на проведение встречи, заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Иски от оргкомитета к УЕФА невозможны, потому что соглашение о проведении (финала), подписанное на заявочной стадии, не предполагает ответственности правообладателя за перенос. Эти решения могут быть приняты в одностороннем порядке. Такие же правила распространялись и на чемпионат мира-2018, и на чемпионат Европы-2020. Правообладателем в данном случае является УЕФА", - сказал Сорокин "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что УЕФА из соображений безопасности решил перенести финал Лиги чемпионов 2022 года из Санкт-Петербурга в Париж. Дата проведения матча останется без изменений - 28 мая.

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