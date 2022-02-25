Федерация гандбола России уверена, что соревнования в РФ завершатся в срок

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев допускает перенос некоторых матчей чемпионата России в связи с закрытием на неопределенное время аэропортов в некоторых городах России из-за ситуации вокруг Украины.

"Руководство и Исполком Федерации гандбола России осознают всю сложность ситуации, складывающейся вокруг Украины, но считают незыблемым и важным соблюдение в работе принципа "спорт вне политики", - заявил Шишкарев, слова которого приводит пресс-служба федерации.

"ФГР продолжает осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с календарными планами. Обращаем внимание на то, что некоторые матчи чемпионата России по гандболу могут быть перенесены на более поздний срок в связи с невозможностью своевременного приезда команд к месту проведения игр из-за введенных ограничений на авиаперелеты. Тем не менее, мы убеждены, что внутренние российские соревнования будут завершены в установленные сроки и в соответствии с регламентом", - добавил он.

От имени ФГР Шишкарев рекомендовал всем представителям российского гандбольного сообщества "проявлять сдержанность в публичных комментариях о складывающейся ситуации, тщательно взвешивать личные оценки, а спортсменам и специалистам клубов - оставаться корректными в социальных сетях".

"Любое необдуманное высказывание может осложнить и без того непростую ситуацию и, кроме того, повредить репутации российского спорта в глазах международного гандбольного сообщества", - подчеркнул он.

"Федерация гандбола России готова оказать поддержку клубам, официальным лицам, игрокам (в том числе иностранным) в случае возникновения внештатных ситуаций", - заверил Шишкарев.