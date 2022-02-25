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Всемирную шахматную Олимпиаду-2022 перенесут из России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о решении перенести из России 44-ю Всемирную шахматную Олимпиаду-2022.

"Совет ФИДЕ принял решение, что 44-я шахматная Олимпиада, включая соревнования для игроков с ограниченными возможностями, а также Конгресс ФИДЕ, не будут проводиться в России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФИДЕ.

"Мы сделаем все возможное, чтобы найти другого организатора Олимпиады и своевременно предоставить информацию о месте и датах проведения Конгресса ФИДЕ 2022 года", - сообщила федерация.

Шахматная Олимпиада в 2022 году должна была пройти в Москве с 26 июля по 8 августа.

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