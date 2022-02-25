Белорусский призер ОИ в греко-римской борьбе Дебелка умер в возрасте 46 лет

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В возрасте 46 лет скончался белорусский борец греко-римского стиля Дмитрий Дебелка, сообщили в Национальном олимпийском комитете Белоруссии.

"В 2003 году у Дмитрия диагностировано тяжелое заболевание почек, из-за в 2006 году ему была сделана операция", - рассказали в НОК.

Дебелка является бронзовым призером Игр Олимпиады 2000 года в Сиднее. Пьедестал почета он разделил с такими прославленными борцами как Александр Карелин и Рулон Гарднер.