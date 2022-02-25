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Рублев вышел в финал турнира в Дубае

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку в финал турнира серии ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В 1/2 финала он нанес поражение поляку Хуберту Хуркачу – 3:6, 7:5, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Россиянин занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Хуркач – 11-е.

В финале Рублев сыграет с победителем пары Иржи Веселы (Чехия, 123-й номер рейтинга) – Денис Шаповалов (Канада, 14).

Призовой фонд турнира составляет почти 2 млн 800 тыс. долларов.

теннис Андрей Рублев

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