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Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя США Маккензи Макдональда в 1/4 финала турнира серии ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Рублев одержал победу со счетом 2:6, 6:3, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 43 минуты

Россиянин занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Макдональд – 61-й.

В полуфинале Рублев встретится с победителем встречи между поляком Хубертом Хуркачем (11) и итальянцем Янником Синнером (10).

Призовой фонд турнира составляет почти 2 млн 800 тыс. долларов.

теннис

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