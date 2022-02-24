Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя США Маккензи Макдональда в 1/4 финала турнира серии ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Рублев одержал победу со счетом 2:6, 6:3, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 43 минуты
Россиянин занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Макдональд – 61-й.
В полуфинале Рублев встретится с победителем встречи между поляком Хубертом Хуркачем (11) и итальянцем Янником Синнером (10).
Призовой фонд турнира составляет почти 2 млн 800 тыс. долларов.