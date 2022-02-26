Норвежская лыжная ассоциация выступила против выступления россиян в Норвегии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Руководство норвежского лыжного спорта направит в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) c просьбой запретить участие россиян в соревнованиях в Норвегии.

"Мы не хотим их участия", - заявил президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Ресте, слова которого приводит NRK.

Свою позицию он объяснил обострением ситуации между Россией и Украиной.

"Мы направим FIS четкий сигнал о том, что не хотим, чтобы Россия и российские спортсмены участвовали в соревнованиях в Норвегии в ближайшие недели", - заявил Ресте.

В ближайшие несколько недель Норвегия примет чемпионат мира по горнолыжному спорту, двоеборью, лыжным гонкам и прыжкам с трамплина.