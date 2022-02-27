Ислам Махачев нокаутировал Бобби Грина на турнире UFC Vegas 49

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал победу над представителем США Бобби Грином в рамках турнира UFC Vegas 49 в США.

Поединок представителей легкого веса прошел со статусом главного события вечера. Бой (прошел в ночь на воскресенье по московскому времени) завершился в первом раунде: Махачев победил американца техническим нокаутом.

Это 22-я победа 30-летнего Махачева при одном поражении. 35-летний Грин проиграл 13-й поединок при 29 победах.