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Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти

Она уступила норвежской лыжнице Йохауг 1,2 секунды

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке на 10 км классическим ходом с раздельного старта в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти.

Она преодолела дистанцию за 24 минуты 29,6 секунды.

Победительницей стала норвежка Тереза Йохауг, опередившая россиянку на 1,2 секунды.

Третье место заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски, проигравшая Йохауг 16,5 секунды.

лыжные гонки лыжный спорт

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