ФИФА запретила России использовать флаг и гимн РФ

Российская национальная команда будет проводить домашние матчи на нейтральных полях и без зрителей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола выступила с запретом сборной России играть под флагом РФ.

Как говорится в заявлении ФИФА, россияне будут играть под нейтральным статусом. Домашние матчи будут проходить на нейтральных полях и без зрителей.

"Флаг или гимн России не будут использоваться в матчах, в которых участвуют команды из Российского футбольного союза", - отмечается в заявлении.

Под названием "Россия" сборной страны играть будет запрещено, допускается использование названия: команда Российского футбольного союза.

"ФИФА продолжит диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения дополнительных мер или санкций, включая потенциальное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится", - говорится в сообщении.

"Бюро Совета ФИФА остается в режиме ожидания для принятия любого из этих решений", - отмечается в релизе.

В ФИФА также сообщили, что приняли к сведению заявления футбольных организаций Польши, Швеции и Чехии о нежелании играть против сборной России в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира-2022.

"ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные через социальные сети Польской футбольной ассоциацией, Футбольной ассоциацией Чешской Республики и Шведской футбольной ассоциацией, и уже вступила в диалог со всеми этими футбольными ассоциациями. ФИФА будет продолжать работать в тесном контакте, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения", - говорится в сообщении.

Изначально планировалось, что 24 марта в Москве пройдет матч Россия - Польша, победитель которого здесь же поборется с победителем игры между Швецией и Чехией за право сыграть на чемпионате мира. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций перенес эти матчи на нейтральные поля.

Позднее сборные Чехии, Польши и Швеции заявили о нежелании играть со сборной России из-за ситуации на Украине.