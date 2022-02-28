"Зенит" выиграл у "Рубина" и вернул лидерство в РПЛ
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:2 нанесли поражение казанскому "Рубину" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
Результат встречи - 3:2. На 49-й минуте счет открыл бразильский нападающий "Зенита" Юри Алберто. На 55-й Алексей Сутормин с пенальти удвоил преимущество хозяев.
"Рубин" отыгрался благодаря дублю Виталия Лисаковича (61, 67 мин). В конце встречи Иван Сергеев забил за "Зенит" победный гол (90+2).
Благодаря этой победе "Зенит" набрал 41 очко и вернул себе лидерство в турнирной таблице. Он на два балла опережает занимающее второе место "Динамо" (Москва). "Рубин" - на 11-м месте, 22 очка.